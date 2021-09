La casa automobilistica francese Citroen ha svelato ufficialmente la sua nuova vettura, ovvero la Citroen C5 X. In queste ore, in particolare, sono stati avviati i preordini per il mercato italiano. Vediamo brevemente le caratteristiche e i prezzi.

La nuova vettura a marchio Citroen è finalmente disponibile al preordine per il mercato italiano, anche se per vederla arrivare nelle concessionarie bisognerà attendere i primi mesi del prossimo anno. Dal punto di vista estetico e di design, Citroen C5 X sarà disponibile in 4 ambienti: Urban Grey (con tessuti grigi e neri in pelle), Metropolitan Grey, Hype Black (con tessuti in pelle nera liscia e traforata) e Hype Adamantium (tessuto bicolore nero e grigio). Sono inoltre disponibili sei colorazioni a scelta, Pearl Black, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Amazonite Grey e Magnetic Blue.

Oltre a questo, la nuova vettura della casa automobilistica francese sarà distribuita in tre allestimenti denominati rispettivamente Feel Pack, Shine e Shine Pack, e tutti sono dotati di numerose feature innovative e tecnologiche. Tra queste, ci sono ad esempio la funzione Keyless Access & Start, l’Extended Head Up Display a colori, cerchi in lega da 19 pollici Aero X e il supporto alla ricarica rapida per smartphone.

La nuova Citroen C5 X sarà acquistabile ad un prezzo di partenza di 33.250 euro per la versione con motore a benzina PureTech 130 S&S EAT8. Sarà inoltre disponibile una versione con tecnologia Plug-in ad un prezzo di partenza di 45.250 euro.