Dallo scorso 22 settembre 2021, l’operatore Tim Italia ha messo a disposizione la cosiddetta “Promo 100Giga”, dedicata al servizio di ricarica automatica e usufruibile dai già clienti di rete mobile con un’offerta dati a pagamento attiva sulla linea.

Con questa iniziativa promozionale, proposta anche la settimana scorsa, è possibile ottenere in omaggio 100 Giga mensili per un periodo di 3 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim regala 100 Giga con Ricarica Automatica

Come in precedenza, il cliente dell’operatore deve attivare il servizio gratuito TIM Ricarica Automatica, attraverso il quale è possibile ricaricare il credito con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Nel dettaglio, TIM Ricarica Automatica prevede due meccanismi di ricarica. Il primo è su base rinnovo, entro le 24 ore precedenti al rinnovo viene erogata una ricarica pari al costo dell’offerta tariffaria. Non sono compatibili offerte con domiciliazione su carta di credito, conto corrente o bolletta TIM, o con costo di rinnovo inferiore a 2 euro al mese.

Il secondo è su base soglia, ovvero ogni volta che il credito residuo scende sotto i 3 euro, viene erogata una ricarica dal valore di 5 euro. È previsto un limite massimo di 15 euro di ricariche mensili, personalizzabile tramite il servizio clienti al numero 119, o attraverso l’app MyTIM. Sostanzialmente, si tratta di due parametri che se vengono soddisfatti permettono di ottenere una ricarica del credito automaticamente, senza il bisogno di ricaricare manualmente.

Nel caso in cui lo stesso giorno viene rinnovata più di un’offerta, il servizio di TIM erogherà un importo pari alla somma dei canoni previsti. Inoltre, si specifica che per ogni ricarica viene inviato un apposito SMS con l’importo accreditato, con possibilità di visualizzare lo storico sull’app MyTIM.