Epic Games sta collaborando con la casa di moda Balenciaga per portare nel gioco le prime skin Fortnite d’alta moda. Ma le due società non stanno lavorando solo su vestiti virtuali. Stanno anche collaborando ad un hub a tema Balenciaga in-game e a una linea di abbigliamento reale che potrai acquistare.

Ci saranno quattro nuove skin, e ognuna avrà stili alternativi. Epic ha anche in programma di vendere altri accessori a tema Balenciaga, tra cui un piccone e i blings posteriori dello zaino Balenciaga.

La nuova attrezzatura sarà disponibile sia nella consueta vetrina in-game di Fortnite che nell’hub creativo “Strange Times” a tema Balenciaga, che include un negozio virtuale dove è possibile acquistare alcuni cosmetici.

Inoltre, e’ presente anche una felpa con cappuccio a tema, e potrai acquistarla insieme ad altri articoli come magliette girocollo, magliette e cappelli, come parte della collezione Balenciaga a tema Fortnite. Quei vestiti saranno in vendita il lunedì o il martedì, a seconda della tua posizione.

Epic non è il primo videogioco a collaborare con una casa di moda. Gucci ha collaborato con Roblox a maggio, mentre Louis Vuitton ha realizzato skin per i personaggi di League of Legends di Riot Games nel 2019. La stessa Balenciaga ha realizzato un videogioco per debuttare con la sua collezione Autunno 2021 sviluppato tramite l’Unreal Engine.

Una collaborazione che durerà nel tempo

Ma l’abbinamento tra Fortnite e alta moda è ovvio dato quanto siano importanti gli abiti virtuali per la cultura del gioco. “Fortnite è moda“, ha dichiarato Adam Sussman, presidente di Epic Games, in un’intervista a The Verge. “L’intera esperienza di Fortnite è incentrata sull’espressione di se stessa, sui giocatori e sulla capacità di ritrarre personaggi e abiti che le persone vogliono indossare”.

La partnership tra Epic e Balenciaga potrebbe anche essere un’anteprima di come Unreal Engine verrà utilizzato per creare esperienze virtuali in futuro. Quel cartellone animato di Doggo che apparirà nel gioco e nelle città reali, ad esempio, è stato realizzato in Unreal Engine e riutilizzato risorse create come parte della collaborazione di Epic e Balenciaga. Sembra probabile che vedremo Epic fare spinte transmediali simili per altre partnership Fortnite lungo la linea.

Epic non si è impegnata a se o quando potremmo vedere altre collaborazioni di moda, ma sembra che sia sicuramente una possibilità. “Penso che questo sia solo l’inizio“, ha detto Emily Levy, che lavora alle partnership in Epic. “Penso che la cosa davvero speciale che possiamo fare con la nostra tecnologia e con la nostra community sia quella di poter creare nuovi modi per i giocatori di esprimersi e di sperimentare la moda. Penso che continueremo ad esplorare queste opportunità per la nostra comunità”.