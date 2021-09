Sembra che Amazon si stia preparando per la versione 2021 della sua vetrina hardware. L’azienda è conosciuta in tutto il mondo per il suo altoparlante intelligente Echo e l’e-reader Kindle, tra gli altri prodotti.

Secondo un invito inviato a The Verge, l’evento si terrà la prossima settimana, il 28 settembre alle 18:00. L’invito non menziona le specifiche dei dispositivi in ​​arrivo, ma suggerisce vagamente cosa aspettarsi poiché cita ‘notizie sui nostri ultimi dispositivi, funzionalità e servizi Amazon’

Amazon potrebbe presentare un nuovo Kindle

Se diamo un’occhiata alle precedenti istanze dell’evento hardware di Amazon, l’azienda è nota per mostrare i suoi nuovi altoparlanti intelligenti, dispositivi di streaming e prodotti di sicurezza Ring. Nel 2020, l’azienda è salita sul palco per lanciare i suoi nuovi router Wi-Fi Echo, Echo Dot e Eero 6 e 6 Pro.

Sono stati inoltre lanciati l’Echo Show e diversi prodotti Ring, alcuni dei quali includono Ring Car Alarm e Ring Car Cam. Per completare il tutto, la società ha anche lanciato un nuovo Fire Stick Lite e Fire TV Stick 4K. L’anno scorso, il prodotto principale è stato il servizio di streaming di giochi Amazon Luna, lanciato per affrontare Microsoft Cloud e Google Stadia.

Al momento, non è aperto al pubblico ed è disponibile solo in accesso anticipato. Un aggiornamento riguardante questa app potrebbe essere annunciato anche la prossima settimana. In vista di questo evento di lancio, Amazon Kindle Paperwhite è trapelato. Queste informazioni sono disponibili tramite gli elenchi di Amazon che sono stati individuati da GoodEReader.

Il grafico di confronto, ora rimosso dai siti Amazon messicano e canadese, mostrava il nuovo Kindle Paperwhite e Paperwhite Signature Edition. Gli e-reader saranno dotati di un display da 6,8 pollici con 300 pixel per pollice e 17 LED.