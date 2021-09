Nvidia ha annunciato che il suo ultimo driver Game Ready offre il supporto per Deathloop in Windows 11, insieme ad alcuni altri giochi di punta che sono imminenti (come Far Cry 6), rilevando anche che ha superato il traguardo di oltre 100 titoli che supportano la tecnologia DLSS.

Quindi, a parte Deathloop che ottiene il supporto in Windows 11, anche una serie di giochi di alto profilo che stanno per uscire sono ora coperti dal nuovo driver, tra cui Diablo II: Resurrected, Alan Wake Remastered e Far Cry 6.

Windows 11: ecco alcuni giochi ottimizzati da Nvidia

Altri giochi ottimizzati per Windows 11 nel nuovo driver includono Hot Wheels Unleashed, New World e World War Z: Aftermath. Alan Wake Remastered beneficia del DLSS il quale raddoppia le prestazioni con una risoluzione 4K secondo i test di Nvidia. La società nota che qualsiasi delle sue schede grafiche GeForce RTX può raggiungere oltre 60 frame al secondo a 4K con impostazioni grafiche massime in Alan Wake Remastered.

Parlando di DLSS, Nvidia ha anche rivelato di aver aggiunto il supporto per questa tecnologia di aumento del frame rate ad altri 28 giochi, il che significa che in totale ci sono ora più di 100 giochi là fuori che beneficiano del DLSS.

Un ulteriore annuncio è arrivato con la notizia che Nvidia Reflex arriverà su Deathloop alla fine di questo mese, così come Splitgate (uno sparatutto online multiplayer gratuito). Entrambi questi giochi potranno beneficiare di riduzioni della latenza fino al 50%, il che significa che quando si preme il pulsante del mouse per sparare, l’azione verrà tradotta un po’ più velocemente rispetto a quella che si verifica nel gioco e, come sappiamo, i millisecondi possono essere la differenza tra la vita e la morte in uno sparatutto.