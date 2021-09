Clubhouse non è solo un’app che puoi avviare per partecipare a conferenze di personaggi famosi. Ha diversi tipi di stanze che puoi usare, comprese quelle in cui puoi avere conversazioni intime e private con gli amici e, in futuro, potresti essere in grado di invitare quegli amici a chattare ‘salutandoli’.

Jane Manchun Wong, famosa per le tecniche di reverse engineering applicate alle app per trovare funzionalità sperimentali nascoste, ha scoperto che Clubhouse sta lavorando a un nuovo modo per invitare i contatti ad avere una conversazione audio. Non ha specificato se la funzionalità arriverà come esclusiva Android/iOS o sarà aperta a tutti.

Clubhouse per Android e iOS è gratis

Se la funzione ottiene un ampio rilascio, Clubhouse aggiungerà un pulsante ‘Wave’ sui profili degli utenti che assomiglia al pulsante Wave che vedi quando ti connetti per la prima volta con qualcuno su Messenger. Toccandolo, un amico saprà che vuoi chattare e l’app aprirà una stanza solo per te se risponde.

Clubhouse è stato rilasciato come un’app audio solo su invito per iOS in cui dovevi iscriverti ad una lista d’attesa per entrare. Negli ultimi mesi, tuttavia, il team di sviluppo ha rilasciato un’app per Android e ha aperto le sue porte a tutti. Personaggi famosi come Elon Musk e Mark Zuckerberg lo utilizzavano in precedenza come luogo per tenere discorsi in stanze aperte dove gli utenti possono ospitare conversazioni pubbliche con gli ascoltatori.

Questa funzione, tuttavia, potrebbe renderla più avvincente per un uso più occasionale e potrebbe convincere gli utenti a non utilizzare un’altra app quando è il momento di parlare con familiari e amici.