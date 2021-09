La serie Samsung Galaxy S22 è uno dei dispositivi più attesi dei prossimi mesi. La serie di punta di Samsung, che dovrebbe essere pubblicata all’inizio del 2022, è trapelata nelle ultime settimane e ora il leakster IceUniverse ha rivelato che il dispositivo S22 più economico, il Samsung Galaxy S22, sarà dotato di una batteria da 3700 mAh.

La dimensione della batteria è ridotta per gli standard odierni, soprattutto considerando che i processori che alimentano i device di punta sono noti per essere dei veri e propri divoratori di energia. Tuttavia, le dimensioni hanno perfettamente senso considerando che lo smartphone sarà abbastanza compatto, persino più tascabile dell’iPhone 13 recentemente annunciato.

Galaxy S22: dimensioni ridotte e batteria da 3.700 mAh

La differenza di dimensioni è su tutti i dispositivi. Ice Universe afferma che l’S22 sarà più piccolo in lunghezza, larghezza e spessore rispetto all’iPhone 13 che misura già 146,7 x 71,5 x 7,7 mm. Questo rende effettivamente l’S22 uno dei device Android più compatti degli ultimi tempi. L’ultima volta che Samsung ha realizzato qualcosa di simile è stato con l’S10e che aveva una dimensione dello schermo di 5,8 pollici.

Infine, l’imminente dispositivo Samsung compatto presenterà una velocità di ricarica di 25 W. Questo è più lento delle velocità di ricarica di 45 W (10 V 4,5 A) supportate dai suoi fratelli maggiori: S22+ e S22 Ultra. Inoltre, la gamma S22 potrebbe presentare il processore Snapdragon 898 in India. I dispositivi non verranno forniti con fotocamere sotto il display e rimarranno con quelli perforati. Dovrebbero entrare in produzione di massa il prossimo mese e saranno probabilmente disponibili per l’acquisto da gennaio 2022.