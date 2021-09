Expert asseconda fortemente le richieste dei consumatori italiani, promettendo un risparmio fuori da ogni logica sui vari acquisti effettuati, sia in negozio che online.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanti stiamo vedendo da Euronics, in questo caso gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, indistintamente dal livello di spesa effettivamente raggiunto.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete una miriade di codici sconto Amazon e tantissime offerte speciali.

Expert: offerte e prezzi sempre più bassi

Occasioni incredibili attendono gli utenti da Expert, a partire dai prodotti in promozione per la fascia alta della telefonia mobile. Il modello da non perdere assolutamente di vista è chiaramente il Samsung Galaxy S21+ 5G, un terminale da 799 euro, con il quale si potranno effettivamente raggiungere prestazioni incredibili.

Nella fascia intermedia annoveriamo invece il Realme GT Master Edition, un prodotto da poco lanciato sul mercato nazionale, ma assolutamente in grado di convincere gli utenti con prestazioni all’avanguardia, ed un prezzo di vendita di soli 399 euro.

Le restanti alternative sono perlopiù legate alla fascia medio-bassa, quindi sono tutti modelli del calibro di Motorola Edge 20, Motorola E7i Power, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo Reno 4Z, Vivo Y70 o anche Vivo Y72.

Maggiori informazioni in merito al corrente volantino Expert sono rimandate direttamente nelle pagine sottostanti, potrete difatti conoscere e scoprire da vicino ogni singolo sconto appositamente pensato dall’azienda per voi (aprite le pagine per visualizzarle correttamente in alta definizione e riuscire a risparmiare).