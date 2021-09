Apple: il grande giorno è arrivato, ecco come aggiornare iOS 15 e iPadOS 15

Sono arrivati gli aggiornamenti iOS 15 e iPadOS 15. Ma come si attivano e quali sono i passaggi necessari? Intanto Apple spiega che iOS 15 offre tante nuove funzioni “per restare in contatto, concentrarsi meglio, esplorare il mondo e sfruttare il potere dell’intelli­genza on‑device”. Tra le tante novità di questa major release di iOS c’è SharePlay per FaceTime e la modalità “Full immersion”. Di cosa si tratta? Lo scoprirete soltanto vivendo!

Apple: dispositivi sono compatibili iOS 15 e iPadOS 15? iOS 15 e iPadOS 15 sono compatibili con: iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1a generazione)

iPhone SE (2a generazione)

iPod touch (7a generazione) iPad iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione)

iPad Pro da 11 pollici (3a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (4a generazione)

iPad Pro da 11 pollici (2a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (3a generazione)

iPad Pro da 11 pollici (1a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (1a generazione)

iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 9,7 pollici

iPad (8a generazione)

iPad (7a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad (5a generazione)

iPad mini (5a generazione)

iPad mini 4

iPad Air (4a generazione)

iPad Air (3a generazione)

iPad Air 2 Come scaricare e installare iOS 15 e iPadOS 15?

Il modo più semplice per scaricare e installare iOS 15 e iPadOS 15 è direttamente dal dispositivo, andando in Impostazioni sul proprio iPhone o iPad. Per farlo munitevi di una buona connessione Wi-Fi. Se si sceglie questo aggiornamento – in gergo denominato OTA (over the air) – basterà cliccare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. A questo punto il dispositivo controllerà gli aggiornamenti disponibili e, a partire dalle ore 19, mostrerà la possibilità di aggiornamento a iOS 15 e iPadOS 15.