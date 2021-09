CoopVoce: utenti pieni di giga con la nuova Evo 100, ecco il prezzo

CoopVoce sta stupendo tutti grazie alle sue migliori offerte che battono la concorrenza. Ovviamente bisogna tenere conto di tutte le promozioni che sono state snobbate in passato e che oggi invece sono tornate con prezzi rinnovati e contenuti aumentati.

La forza del gestore sta proprio nell’offrire una grande qualità ma anche tanta quantità e soprattutto convenienza. Ecco inoltre un’altra offerta da 100 giga appena arrivata sul sito ufficiale. La promo in questione arriva all’interno della celebre linea Evolution che esiste già da prima dell’estate. Anche in questo caso l’offerta sarà disponibile a tempo indeterminato e con un prezzo che non cambierà mai non essendo soggetto a nessuna rimodulazione.

CoopVoce: arriva la nuova Evo da 100 giga, ecco quanto costa ogni mese

Se ricevi e attivi da casa, il costo di attivazione è pari a 9,90€ e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta.

Se ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione della tua SIM costerà 10€ con 5€ di traffico telefonico incluso.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS