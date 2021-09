In una giornata densa di novità, Xiaomi annuncia anche Mi Band 6 con NFC, l’attesa variante della sua celebre fitness tracker, che permette ora anche i pagamenti mobili, in collaborazione con Mastercard.

Grazie all’NFC i pagamenti contactless sono adesso una realtà a portata di polso e soprattutto ora gli utenti possono finalmente pagare con il dispositivo, funzione attesa ormai da anni. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi Mi Band 6 supporta finalmente l’NFC

Grazie ad una partnership con Nexi verrà presto annunciato il lancio di un nuovo servizio di pagamento disponibile in anteprima per i clienti delle banche partner di Nexi (ci sfuggono ulteriori dettagli in merito al momento). Per tutto il resto, è la stessa Mi Band 6 di sempre.

In ogni caso ci vorrà ancora un po’ per poter toccare con mano Mi Smart Band 6 NFC. Il wearable di Xiaomi sarà infatti disponibile in Italia da ottobre al prezzo di 54,99€. Come da tradizione Xiaomi ci aspettiamo una ghiotta promo di lancio, che al momento però non è stata comunicata. Ne riparleremo senz’altro in prossimità dell’arrivo in commercio.

Vi ricordo che il colosso cinese ha presentato anche i suoi nuovi modelli top di gamma: parliamo di Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro, versioni aggiornate del già ottimo Xiaomi Mi 11. A questi si aggiunge anche Xiaomi 11 Lite 5G NE, dove NE sta per New Edition: si tratta infatti di una variante rinnovata del già noto Xiaomi Mi 11 Lite. Per quel che riguarda invece Xiaomi 11 Lite 5G NE, si tratta di un upgrade hardware del precedente Xiaomi Mi 11 Lite: di quest’ultimo mantiene spessore e peso estremamente ridotti (solo 6,8 e 158 g), ma rispetto al modello precedente troviamo lo Snapdragon 778G 5G.