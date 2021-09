Il tuo Fitbit Sense o Versa 3 ora può monitorare i suoni di notte, incluso il russare. La funzione è stata individuata per la prima volta a maggio, quando 9to5Google ha individuato i dettagli nei file di installazione per l’app Android di Fitbit.

Ora lo strumento è finalmente disponibile per l’uso. Se disponi di uno dei due dispositivi compatibili, dovresti essere in grado di aprire l’app Fitbit, toccare l’ultimo record del sonno sulla schermata iniziale e visualizzare una nuova opzione per verificare la presenza di russamento. Come spiega 9to5Google, il tuo orologio può rilevare il volume del rumore nella tua camera da letto di notte e ascoltare in modo specifico il russare.

Fitbit: la nuova opzione sarà presente nel monitoraggio del sonno

Il russare di solito non è nulla di cui preoccuparsi ed è semplicemente causato dalle vibrazioni della lingua, della bocca o delle vie aeree mentre si respira durante la notte. Tuttavia, come spiega il servizio sanitario nazionale del Regno Unito, può essere il risultato di difficoltà respiratorie come la lingua che ti blocca parzialmente la gola, la bocca che si apre mentre dormi o la presenza di passaggi nasali particolarmente stretti.

Questi possono essere tutti risolti abbastanza facilmente senza alcun farmaco, utilizzando semplici dispositivi che tengono aperte le narici, portano la lingua in avanti in bocca o tengono la bocca chiusa durante la notte. Se il tuo Fitbit segnala che stai russando e ti senti spesso molto stanco al mattino, il medico potrebbe voler controllare l’apnea notturna, una condizione in cui la respirazione si interrompe e inizia durante la notte.