Qualche settimana fa erano emersi alcuni rumors riguardanti un nuovo smartphone entry-level a marchio Realme e ora l’azienda lo ha da poco annunciato ufficialmente sul mercato mobile. Lo smartphone in questione è il nuovo Realme C25Y, un dispositivo che si caratterizza per la presenza di una batteria molto capiente e per un prezzo di vendita di poco superiore ai 100 euro.

Realme presenta ufficialmente il nuovo smartphone entry-level Realme C25Y

Nel corso delle ultime ore il noto produttore cinese Realme ha svelato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo device. Come già accennato, si tratta del nuovo Realme C25Y, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ma comunque caratterizzato da una buona scheda tecnica. La parte frontale dello smartphone, in particolare, è caratterizzata dalla presenza di un display IPS LCD in risoluzione HD+, mentre sul retro troviamo un modulo fotografico quadrato costituito da tre fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 megapixel.

Le prestazioni del nuovo smartphone a marchio Realme sono poi affidate ad un processore Unisoc. Nello specifico, si tratta del SoC Unisoc T610, un processore octa-core da 1.8Ghz, il quale viene supportato da una GPU Mali-G52. Troviamo però un unico taglio di memoria pari a 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Come già detto, infine, lo smartphone può vantare la presenza di una grande batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme C25Y verrà distribuito inizialmente per il solo mercato indiano ad un prezzo di 11999 INR, ovvero a circa 137 euro al cambio attuale.