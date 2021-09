Iliad: offerta da 120 giga in 5G gratis solo per alcuni, ecco come averla

Il gestore migliore del momento, anche per risultati ottenuti, non può essere che Iliad, provider proveniente dalla Francia che si è affermato nel panorama italiano. Tutte le sue offerte sono arrivate con gli stessi presupposti, i quali mettevano al centro la soddisfazione e il risparmio di ogni utente.

Questo provider è diventato uno dei migliori in assoluto grazie ai tanti contenuti proposti all’interno delle sue promo ma soprattutto grazie ai prezzi di vendita di queste ultime. Iliad infatti tuttora detiene sul suo sito ufficiale due promozioni strepitose, tra le quali una con il 5G gratuito. Stiamo parlando dell’offerta da 120 giga con tutto senza limiti a 9,99 € al mese per sempre, la quale potrà essere sottoscritta gratis da coloro che sono già clienti e pagano 9,99 € con un’altra offerta.

Iliad: l’offerta da 120 giga può essere vostra se pagate già 9,99 € con il gestore

La notizia che ha stupito tutti ormai già qualche settimana fa è quella che vede al centro Iliad. Il gestore permetterà a tutti coloro che hanno una promo da 9,99 sottoscritto in precedenza di passare gratis alla nuova promo da 120 giga.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Ricordiamo che è poi disponibile anche l’offerta da 80 giga con tutto senza limiti a 7,99 € al mese per sempre.