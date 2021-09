Soltanto qualche giorno fa il noto produttore cinese Oppo ha presentato in veste ufficiale anche in Italia i suoi nuovi smartphone di punta della serie Oppo Reno 6. Nel corso delle ultime ore, in particolare, tutti gli utenti del noto operatore telefonico Vodafone potranno acquistarli sia a rate sia in un’unica soluzione.

Vodafone: sarà possibile acquistare i nuovi top di gamma della serie Oppo Reno

Con l’operatore telefonico Vodafone tutti gli utenti potranno acquistare i nuovi smartphone di punta del produttore cinese Oppo. In particolare, sarà possibile acquistare i nuovi Oppo Reno 6 5G e Oppo Reno 6 Pro 5G a rate oppure con un’unica soluzione. Oppo ha inoltre lanciato una promozione con cui sarà inoltre possibile ricevere un bundle con diversi accessori in regalo. Tra questi, si potranno ricevere la Oppo Band Style, gli auricolari Oppo Ecno Free2, Oppo Enco X e due cover differenti.

Oppo Reno 6 5G sarà acquistabile a rate da 9,99 euro al mese con finanziamento Flex Pay oppure da 12 euro, con l’attivazione però delle offerte Infinito Edition. In alternativa, lo si potrà acquistare in un’unica soluzione pari a 499,99 euro. Oppo Reno 6 Pro 5G, invece, sarà sempre acquistabile a rate da 16,99 euro con Flex Pay o 21 euro al mese, sempre attivando le medesime offerte. Anche qui si potrà acquistare comunque lo smartphone in un’unica soluzione dall’importo di 799,99 euro.

Vi ricordiamo che i nuovi smartphone a marchio Oppo possono vantare un design moderno e curato, con la presenza di un grande display con tecnologia AMOLED e con refresh rate da 90Hz e con a bordo i processori MediaTek Dimensity 900 e Snapdragon 870. Vi lasciamo qui di seguito la nostra video-recensione.