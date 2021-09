Gli appassionati di cinema non aspettano altro che poter tornare in sala a godersi i film sul grande schermo. Anche le grandi major come Disney sperano di poter tornare a proiettare le pellicole e per questo si stanno definendo i progetti futuri.

Come confermato dall’utente Fandom su Twitter, Disney ha aggiornato la scaletta dei film in uscita da quest’anno fino al 2028. La casa di Topolino ha in cantiere tantissimi titoli per tutti i gusti e soprattutto che comprendono tutte le case di produzione e i franchise acquisiti nel corso degli anni.

Per quanto riguarda i film previsti fino al 2022 le date e i titoli dovrebbero essere definitivi, al netto di nuove complicazioni legate alla pandemia. A partire dal 2023, invece, l’arco temporale diventa estremamente ampio e le variabili in questo settore sono sempre imprevedibili.

Disney si prepara a lanciare tantissimi film per i propri franchise principali tra cui Marvel, Star Wars, Pixar e Avatar

Disney updates film schedule for 2021 – 2028 🗓



and more pic.twitter.com/2TSEavcNG9 — Fandom (@getFANDOM) September 10, 2021

Tuttavia, Disney arriva con la pianificazione dei film fino al 2028. In particolare, ad attirare l’attenzione sono i tantissimi progetti futuri che riguardano i franchise MCU, Star Wars e Avatar.

Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe il film Eternals è in arrivo quest’anno mentre a partire dal 2022 debutteranno:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thor: Love and Thunder

Black Panther: Wakanda Forever

The Marvels

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)

Guardian of the Galaxy Vol.3 (2023)

Tre film non ancora ufficializzati (2023)

Quattro film non ancora ufficializzati (2024)

Novità anche per quanto riguarda l’universo di Star Wars. Il nuovo film Rogue One arriverà nel 2023 mentre per due progetti non ancora annunciati bisognerà aspettare il 2025 e il 2027. Anche il franchise di Avatar continuerà con il secondo film che farà il proprio debutto nel 2022 mentre i capitoli 3, 4, 5 arriveranno nel 2024, 2026 e 2028.