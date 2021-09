IPTV: DAZN e Sky sono gratis ma la Guardia di Finanza multa tutti

Non ci sono dubbi sul fatto che la questione della pirateria stia andando per le lunghe. Sono ormai diversi anni che gli utenti continuano a sottoscrivere abbonamenti del genere, scegliendo quindi le piattaforme IPTV piuttosto che quelle legali offerti da aziende come SKY e DAZN. Proprio per questo la Guardia di Finanza si sta adoperando con tutte le sue forze per distruggere questo fenomeno, il quale avrebbe messo in ginocchio grandi aziende.

IPTV: ora si rischia una multa da migliaia di euro, ecco cosa sta succedendo

Sono state appena scoperte 600 piattaforme pirata, le quali sono state tutte chiuse. Tutti gli utenti che facevano parte di queste ultime, saranno multati con una sanzione minima da 1000 €. La stretta continuerà e sarà decisiva soprattutto nei prossimi mesi.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.