Iliad aggiorna la promo: potete avere 120GB in 5G totalmente gratis

Non si potrebbe non essere soddisfatti di Iliad, un gestore che pur essendo arrivato in ritardo riesce a dominare nel mondo della telefonia mobile. Non ci sono infatti più dubbi sulla sua effettiva validità, visto che le offerte continuano ad essere sottoscritte in grande mole e soprattutto continuano a soddisfare la stragrande maggioranza degli utenti che ne hanno sottoscritta una.

D’altronde ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i contanti giga in tutte le offerte, corredate poi da un prezzo strepitoso. Durante l’ultimo periodo poi Iliad avrebbe avuto una grande idea per tutti coloro che in passato hanno sottoscritto un’offerta da 9,99 €. Visto che attualmente è disponibile la promo con 120 giga e tutto senza limiti con il 5G incluso allo stesso prezzo, i vecchi clienti potranno cambiare gratuitamente. Ciò significa che la promo da 120 giga potrà essere sottoscritta gratuitamente.

Iliad: l’offerta da 120 giga diventa accessibile per tutti coloro che già pagavano 9,99 € al mese

Ricordiamo dunque che l’offerta propone 120 giga con l’utilizzo del 5G gratuito, tutto ovviamente per sempre e al prezzo di 9,99 € al mese. La promo comporta poi tanti altri vantaggi anche al di fuori del proprio paese d’origine.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.