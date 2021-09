Altri smartphone Samsung di fascia media stanno arrivando con display più fluidi, chip più potenti e intelligenza 5G. Tuttavia, secondo nuovi dettagli trapelati, l’ultima serie Galaxy M potrebbe presentare tutti e tre le opzioni. Secondo le informazioni di MySmartPrice e dell’informatore Ishan Agarwal, il Samsung Galaxy M52 5G potrebbe essere l’ultimo mid-ranger dell’azienda a colpire il mercato indiano.

In primo luogo, secondo quanto riferito, il Galaxy M52 5G racchiude un AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2.400 x 1.080. Ancora più importante, apparentemente avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz, rendendolo unico nella gamma Galaxy M. Il display più veloce porterebbe anche lo smartphone al passo con i rivali di Xiaomi, Realme e i nuovi dispositivi Galaxy A.

Samsung Galaxy M52 potrebbe arrivare molto presto

Sulla base dei rendering trapelati, il Galaxy M52 5G presenterà un’estetica simile al suo fratello Galaxy M32 lanciato a giugno. Una differenza fondamentale, tuttavia, è la tripla fotocamera posteriore allineata verticalmente del Galaxy M52 5G. Il suggerimento suggerisce che questi obiettivi includeranno sensori primari da 64 MP, ultra-wide da 12 MP e 5 MP di profondità.

Secondo quanto riferito, il Galaxy M52 5G eseguirà il SoC Snapdragon 778G, una specifica che condividerebbe con il Galaxy A52s 5G lanciato di recente e un passo avanti rispetto allo Snapdragon 730G dell’M51. Sono inclusi anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile.

Infine, sembra che Samsung possa includere un caricabatterie da 15 W nella confezione, ma non ci sono notizie sulla capacità della batteria. Considerando che il Galaxy M51 racchiudeva una potente cella da 7.000 mAh, non saremmo sorpresi di vedere una batteria altrettanto grande nel suo successore. Tuttavia, la voce suggerisce che il Galaxy M52 5G peserà quasi 40 grammi in meno rispetto al suo predecessore, mettendo in dubbio la presenza di una batteria più grande.