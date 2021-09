Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha finalmente annunciato e svelato in veste ufficiale il suo primo tablet. Si tratta del nuovo Realme Pad, un prodotto davvero ben realizzato, con una scheda tecnica decisamente interessante e proposto soprattutto con un prezzo super competitivo per contrastare i vari competitors. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Realme presenta ufficialmente il suo primo tablet, il nuovo Realme Pad

Il noto produttore cinese Realme ha finalmente annunciato in veste ufficiale sul mercato il suo primo tablet. Il nuovo Realme Pad si appresta a conquistare gli utenti, grazie alle sue caratteristiche e grazie al suo ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Partendo dal design, troviamo un look decisamente curato e quasi premium, con i bordi attorno al display non troppo pronunciati e con uno spessore di soli 6.9 mm.

Il display, in particolare, è un pannello IPS LCD con una diagonale da 10.4 pollici con risoluzione 2000 x 1200 pixel. Sia sul fronte che sul retro del tablet sono poi collocate due fotocamere con un sensore da 8 megapixel. Dal punto di vista prestazionale, a muovere il tutto troviamo il SoC MediaTek Helio G80 accompagnato e supportato da diversi tagli di memoria con 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage interno. La batteria ha una capienza di 7100 mAh con ricarica rapida da 18W, il software è Android 11 con l’interfaccia utente Realme UI personalizzata per i tablet e non mancano quattro speaker audio con supporto a Dolby Atmos.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Pad, come già accennato, è stato proposto ad un prezzo di partenza decisamente competitivo. Si parte infatti da circa 160 euro per il taglio di memoria da 3/32 GB, mentre il prezzo massimo è di circa 205 euro con 4/64 GB e con supporto LTE.