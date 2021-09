Sulla maggior parte degli smartphone Android al giorno d’oggi, c’è una barra di ricerca Google nella schermata principale. Usandolo, puoi facilmente trovare ogni sorta di cose in tutto il Web, proprio come faresti se andassi su Google. Tuttavia, esso non ti mostra i risultati degli elementi all’interno del tuo device.

Google ha detto che un motore di ricerca completo sul dispositivo sarebbe arrivato su Android 12. Ora, con la quinta beta lanciata oggi, possiamo finalmente dare un’occhiata alla funzionalità. Sui device Pixel con Android 12 beta 5, puoi accedere alla nuova funzione di ricerca all’interno del cassetto delle app.

Android 12 beta 5 è disponibile ora per i device Pixel

Nella parte superiore del cassetto c’è una barra di ricerca che dice ‘Cerca nel tuo smartphone e altro’. I risultati che vedrai da questa posizione non includeranno i risultati web, almeno non per impostazione predefinita. Non è chiaro se questo è anche il modo in cui funzionerà su skin Android, come One UI o Oxygen OS. Tuttavia, è probabile che sarà simile. La ricerca con il motore sul dispositivo è molto intuitiva. Per prima cosa, inserisci una query. Durante la digitazione, i risultati verranno visualizzati in tutto il telefono, incluse app, file, impostazioni, contatti e altro.

Se non ti piace il numero di risultati inclusi, puoi sempre modificarli. All’interno delle impostazioni di Android è presente la pagina ‘Cerca nel telefono’ in cui è possibile attivare o disattivare le fonti dei risultati di ricerca.

Poiché questa è l’ultima versione beta di Android 12, non prevediamo che ci saranno troppi cambiamenti per questa funzione tra ora e il lancio stabile.