Sony ha suscitato polemiche la scorsa settimana quando ha annunciato che le edizioni Standard e Special di Horizon Forbidden West non avrebbero offerto un aggiornamento gratuito alla versione PS5 per i consumatori che hanno acquistato il gioco su PS4.

Per fortuna, Sony è tornata su questa decisione dopo il contraccolpo dei fan e ha annunciato che offrirà un percorso di aggiornamento gratuito ai giocatori che hanno acquistato Horizon Forbidden West su PS4 alla versione digitale del gioco per PS5.

Horizon Forbidden West arriverà nel 2022

In origine, se i giocatori volevano accedere alla versione di entrambe le generazioni di Horizon Forbidden West, dovrebbero acquistare l’edizione Digital Deluxe o Collector del gioco, la prima è l’opzione più conveniente a 79,99 euro.

Il boss di PlayStation, Jim Ryan, ha chiarito la decisione in una dichiarazione al Washington Post, dicendo: ‘Nessuno dovrebbe essere deluso. Le versioni PS5 di questi giochi sono costruite da zero per sfruttare il set di funzionalità PS5 e abbiamo un percorso di aggiornamento per gli utenti PS4 per ottenere gratuitamente le versioni PS5. Si tratta di persone che hanno scelta. Sono davvero molto contento della situazione.’

Ryan ha anche annunciato, tramite il blog ufficiale di PlayStation, che i futuri titoli cross-gen avranno a disposizione un percorso di aggiornamento a prezzi accessibili: ‘Andando avanti, titoli cross-gen esclusivi di prima parte PlayStation (appena rilasciati su PS4 e PS5) – sia digitali che fisici – offriranno un’opzione di aggiornamento digitale da 10 euro da PS4 a PS5. Ciò si applicherà al prossimo God of War e Gran Turismo 7 e a qualsiasi altro titolo esclusivo per PS4 e PS5 cross-gen pubblicato da Sony Interactive Entertainment.’