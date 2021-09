Il nuovo volantino Unieuro reso disponibile nel periodo corrente, riesce a far letteralmente sognare gli utenti, proponendosi come validissima alternativa ad Amazon, sopratutto per la qualità degli sconti applicati.

Spendere poco con Unieuro è semplicissimo, gli utenti si ritrovano a poter accedere alla campagna sia in negozio, che collegandosi personalmente al sito ufficiale, tramite il quale poter anche ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio (solo con una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro: questi sono gli sconti attivi nel mese

I prodotti effettivamente in promozione da Unieuro per il mese di Settembre, coinvolgono quasi interamente la fascia alta della telefonia mobile, infatti notiamo la presenza di un vero e proprio top di gamma, il Samsung Galaxy S21+, disponibile all’acquisto a soli 869 euro. Il prezzo può apparire ancora elevato, ma se confrontato con la qualità generale, e la recente commercializzazione, non possiamo che consigliarne l’acquisto.

Volendo risparmiare, senza rinunciare alle prestazioni generali, il consiglio è di affidarsi direttamente all’Oppo Find X3 Neo, un altro top di gamma del 2021, impreziosito da un prezzo tutt’altro che elevato, basteranno appunto 659 euro per il suo acquisto. Ultimo, ma non per importanza, ecco arrivare l’ottimo Xiaomi Mi 11i, la più valida alternativa economica, disponibile a 499 euro, e dalla più che decenti prestazioni generali.

I suddetti sono i migliori terminali del volantino Unieuro, ma ciò non significa che non sono disponibili tantissimi altri sconti, legati perlopiù a categorie merceologiche differenti, da cogliere al volo. Scopriteli aprendo le pagine sottostanti.