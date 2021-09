Il volantino Esselunga reso disponibile in questi giorni appare essere davvero unico nel proprio genere, fino al 15 settembre sarà possibile acquistare alcuni dei migliori dispositivi in commercio spendendo veramente pochissimo.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è disponibile solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale. I prodotti non presentano limitazioni importanti in termini di scorte effettivamente disponibili, e per quanto riguarda la telefonia mobile sono interamente commercializzati nella variante no brand.

Esselunga: quante occasioni veramente speciali

Il prezzo più interessante dell’intero volantino Esselunga, è chiaramente rappresentato dall’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone da poco lanciato sul mercato italiano, ed oggi effettivamente acquistabile a soli 778 euro, nella sua variante no brand e 128GB di memoria interna.

Le altre proposte della campagna promozionale toccano Realme 7 a 148 euro, Oppo A52 a 138 euro, Xiaomi Redmi 9At a 98 euro, Samsung Galaxy A12 a 178 euro, xiaomi Redmi Note 9T a 188 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 398 euro, Xiaomi mi 10T Lite a 238 euro o anche un ottimo Apple iPhone XR a 548 euro.

Il plus più grande del volantino, inoltre, è rappresentato dalla possibilità di aggiungere solo 1 euro ai prezzi appena mostrati, per acquisire anche le cuffie a padiglione Music Hero, del valore di listino di oltre 29,90 euro (solo con i prodotti contrassegnati dall’apposito bollino).

Le altre offerte del volantino Esselunga sono raccolte per voi direttamente nelle pagine sottostanti, scoprirete tutti i migliori prezzi in circolazione.