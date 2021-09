Il volantino Coop e Ipercoop è veramente molto interessante, poiché in un certo senso va in netta controtendenza, rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere in passato.

Gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di completare gli acquisti, sia in negozio che online sul sito ufficiale. In questo secondo caso, come se non bastasse, risulta essere prevista anche la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento della spesa di 19 euro (indipendentemente dal prodotto selezionato).

Il Tasso Zero, invece, può essere richiesto solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro, anche come somma di più prodotto.

Coop e Ipercoop: il volantino che nessuno si aspettava

Coop e Ipercoop hanno recentemente racchiuso all’interno del proprio volantino alcune ottime offerte, tra queste troviamo ad esempio lo Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone quasi unico nel proprio genere, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che mette a disposizione della clientela. Al giorno d’oggi, ad esempio, può essere acquistato a soli 115 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e no brand.

Il plus che lo rende davvero speciale è indubbiamente rappresentato dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, in grado di trasformarlo in un battery phone dall’autonomia superiore alla media. Le restanti specifiche tecniche, invece, rientrano all’incirca nella medesima fascia di prezzo, quindi abbiamo un display da 6,55 pollici di diagonale, 64GB di memoria interna e 3GB di RAM.

I dettagli del volantino sono disponibili direttamente qui sotto.