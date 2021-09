Quanti di voi hanno intenzione di entrare nel mondo delle criptovalute investendo in Bitcoin, Ethereum, Dogecoin o Shiba? Molti altri invece è già da tempo che si stanno cimentando con più o meno successo. Avete mai pensato che non è solo la loro quotazione a essere in pericolo, ma anche la sicurezza dei vostri dati personali? Sono infatti state scoperte app pericolose nel Google Play Store. Questa volta si tratta di app per criptovalute e possono danneggiare il dispositivo in modo irreparabile.

Criptovalute: ecco le app pericolose da disinstallare subito

Ad aver scoperto che alcune app per criptovalute sono pericolose è stata TrendMicro, multinazionale americana-giapponese di software per la sicurezza informatica. Presenti sul Play Store di Google, possono mettere in pericolo il dispositivo di chiunque le installi. Bisogna precisare che il colosso di Mountain View si è già messo al lavoro per bannarle dallo store.

In pericolo ci sono non solo i dati sensibili degli utenti, ma i device stessi che potrebbero essere compromessi e danneggiati irreparabilmente. Quindi meglio stare lontani da queste app per criptovalute risultate pericolose che non servono allo scopo per cui qualcuno avvierebbe il download.

Gli hacker che si sono inventati queste app fittizie hanno scelto un settore che rende quasi indispensabile affidarsi ad app blockchain per investire in criptovalute. Pochi sono coloro che si addentrano in questo mondo in modo indipendente, altrimenti i rischi diventerebbero altissimi.

Elenco completo delle app pericolose

Scopriamo insieme quali sono le app per criptovalute incriminate così da riconoscerle ed evitarle come la peste quando sul Play Store ci si imbatte in una di queste. Nel caso vi accorgeste che ne avete già scaricata e installata una sul vostro dispositivo è indispensabile che procediate immediatamente alla disinstallazione.

Ecco l’elenco completo con le app per criptovalute pericolose:

BitFunds – Crypto Cloud Mining;

Bitcoin Miner – Cloud Mining;

Bitcoin (BTC) – Pool Mining;

Cloud Wallet; Crypto Holic –

Bitcoin Cloud Mining;

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System;

Bitcoin 2021;

MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner;

Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud

È perciò importantissimo fare attenzione alle app pericolose presenti su Android. Queste per criptovalute, ad esempio, spingono l’utente a suggerirle anche ai suoi contatti. In questo modo si diffondono ancora più velocemente rubando dati personali e infettando il sistema operativo.