Iliad e le offerte fino a 120GB: ora potete averla gratis, ecco come

Tutte le migliori offerte di Iliad sono stati in grado di battere la concorrenza di qualsiasi calibro, a partire dai gestori minori fino a quelli più blasonati. Il netto miglioramento di questo provider è stato poi visibile con il tempo, fin da quando sono state lanciate le prime offerte. Ad oggi i contenuti sono praticamente raddoppiati, compresi che restano pressoché invariati.

L’esempio più interessante è quello dell’ultimo offerta da 120 giga in 5G con tutto senza limiti a 9,99 €. In poche parole il prezzo risulta lo stesso delle offerte da 70 e 80 giga, le quali potranno essere rimpiazzate gratuitamente da coloro che ne possiedono. Iliad infatti ha scelto di spiegare come fare a tutti i già clienti, i quali avranno un’occasione davvero interessante tra le mani.

Iliad: il cambio verso l’offerta da 120 giga in 5G sarà gratuito per i già clienti

Secondo quanto riportato ultimamente anche dagli organi ufficiali di Iliad, si potrà cambiare offerta gratuitamente. Più precisamente, coloro che sono già clienti e hanno un’offerta da 9,99 €, potranno eseguire l’upgrade verso l’ultima Giga 120 senza senza pagare nulla.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Sarà quindi necessario un semplice click per cambiare offerta e senza pagare nulla né al momento né in futuro.