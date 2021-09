Tutti ricordiamo con particolare interesse l’annuncio di Facebook che si disse al lavoro per realizzare una sua moneta digitale. Tuttavia, da allora le cose sembrano essere cambiate e di molto. Tanto che il futuro nelle criptovalute sembra ancora lontano per Facebook che non solo cambia nome al progetto, ma anche la rotta della sua crypto social. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito a questa notizia trapelata da alcuni insider.

Criptovalute: le intenzioni di Facebook cambiano forse per paura

Le criptovalute fanno paura? Molto probabilmente sì vista la svolta che ha preso il progetto Libra di Facebook. La società americana fondata da Mark Zuckerberg ha deciso di modificare le sue intenzioni e forse proprio a causa dell’instabilità di questo mondo. A rivelarlo è stata una decisione alquanto trasparente e chiara.

In pratica Facebook ha cambiato nome al suo antico progetto volto a creare, dentro tutte le innumerevoli criptovalute, la sua moneta digitale social. Questo però non rivela solo un’intenzione estetica, ma un cambio di programma. L’obbiettivo è ora quello di realizzare una stablecoin.

Di fatti le criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum, seguono un iter di quotazione indipendente da altre monete. Possono essere altamente influenzabili da personaggi famosi o grosse aziende, ma difficilmente dall’andamento di una moneta tradizionale.

La scelta di Facebook nel realizzare una crypto legata molto probabilmente al dollaro, dà l’idea di essere di fronte a una qualsiasi criptovaluta, ma con il suo valore legato a quello di una moneta stabile come il dollaro. Ovviamente si tratta di indiscrezioni che i media americani hanno avuto da insider legati a questo mondo.

Ad ogni modo, questa potrebbe rivelarsi una scelta saggia, scollegata dalla volatilità delle criptovalute e, allo stesso tempo, legata all’idea di indipendenza di queste. E mentre Facebook studia il modo migliore per fare centro con questo progetto che ora si chiama Diem, sembra che in El Salvador Bitcoin non sia accolto bene dalla popolazione.