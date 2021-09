Non sempre le truffe riguardano solo il furto di denaro, delle credenziali di accesso all’Home Banking o dei dati personali. Spesso i Call Center puntano a convincere l’utente che l’offerta luce e gas proposta è la più conveniente. Purtroppo però a conti fatti non è così e sottoscrivere questi contratti al telefono risulta essere il metodo peggiore che non porta a nessun risparmio. Ecco tutti i dettagli in merito e come scegliere una tariffa conveniente.

Call Center: l’addio al servizio di Maggior Tutela sta scatenando le truffe

L’ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha evidenziato un grave problema: “I primi approfondimenti [..] sembrano mostrare come non sempre il cliente sceglie l’offerta economicamente più vantaggiosa. […] questo fa presumere che la sottoscrizione delle offerte continui in modo prevalente a essere effettuata dopo essere stati contattati da un Call Center o da un agente di vendita e che il cliente non sfrutti appieno gli strumenti a disposizione per una scelta consapevole“.

Secondo alcune analisi condotte dall’Autorità è risultato che meno del 5% delle tariffe per l’energia elettrica del mercato libero sono più convenienti di quello a Maggior Tutela. Questo evidenzia come l’ormai prossimo addio a questo servizio sta scatenando pericolose truffe Call Center.

Nulla di illegale, perciò possiamo stare tranquilli. Ma sottoscrivere un’offerta pensando sia conveniente quando invece non lo è, vuol dire essere stati raggirati dall’operatore Call Center che ci ha convinti. Qual è la soluzione a questo problema?

La soluzione sono i siti di comparazione

La soluzione per non cadere nella trappola delle offerte luce e gas per nulla convenienti sono i siti di comparazione. Al contrario dei Call Center, non propongono una sola soluzione, ma fanno il “lavoro sporco” per noi. In pratica confrontano automaticamente tutte le tariffe del mercato proponendo, in ordine crescente, quelle più vantaggiose.

E c’è di più. Questi siti specializzati raggruppano anche le offerte di luce e gas a seconda delle macro necessità comuni alle famiglie. Ad esempio le migliori tariffe biorarie o quelle che regalano l’energia nel weekend e così via. Questo è il modo per difendersi dalle truffe Call Center.