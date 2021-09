Non sempre le cose vecchie sono solo spazzatura od occupano spazio inutile. Nel mondo del collezionismo tutto potrebbe acquistare valore e permettere a chiunque di guadagnare qualche soldino in più. A volte anche cifre importanti. Ti stupirai nell’apprendere che se hai ancora conservato il tuo vecchio Nokia 3310 hai fatto centro. Il predecessore degli smartphone per eccellenza può farti guadagnare una fortuna. Ecco tutti i dettagli.

Smartphone: il Nokia 3310 può fare la vostra fortuna

Qualche giorno fa, qui su Tecnoandroid, vi avevamo parlato della nuova collezione Samsung personalizzata da Caviar. Si tratta degli smartphone pieghevoli Galaxy impreziositi da diamanti, oro e pietre preziose che fanno impennare il loro valore commerciale. Comunque, non sono solo questi articoli unici, realizzati per il settore del lusso, che possono far guadagnare parecchio.

Infatti, anche il predecessore degli smartphone, il Nokia 3310, può permettervi di racimolare un bel gruzzoletto dalla sua vendita. Annunciato dalla multinazionale finlandese nel 2000, è stato lanciato sul mercato a ottobre dello stesso anno.

Il suo successo, inaspettato, ha lasciato tutti a bocca aperta. Non era un vero e proprio smartphone, ma il suo utilizzo smart ne aveva precorso i tempi. Chi non ha avuto tra le mani un Nokia 3310? Soprattutto, chi non ha mai fatto almeno uno squillo con questo telefonino per dire al proprio contatto che lo stavamo pensando?

Parliamo di 21 anni fa, quando i primi cellulari stavano diventando dispositivi accessibili a tutti per prezzo e design. Questo antenato degli smartphone si trasformò a breve in un vero e proprio status symbol. Piccolo e maneggevole, con la tecnologia di scrittura T9, benedetta da alcuni, ma anche maledetta da molti, era diventato uno strumento indispensabile per giovani e adolescenti. Un mezzo per rimanere in contatto con la tribù e condividere ciò che in futuro sarebbe diventato un inseparabile amico, lo smartphone.

Oggi avere un Nokia 3310 funzionante e in buone condizioni significa tenere tra le mani dai 200 ai 300 euro di valore. La sua quotazione potrebbe salire se è ancora nella sua confezione e con gli accessori originali.