Ad un paio di settimane dall’annuncio dei nuovi smartphone Realme, ovvero GT Master Edition e GT Master Explorer Edition, si torna a parlare della disponibilità dei dispositivi: adesso però è l’azienda stessa a fugare ogni dubbio.

Un utente ha infatti contattato l’assistenza Realme Cina per chiedere delucidazioni in merito alla disponibilità nel nostro Paese di GT Master Explorer Edition, variante più potente tra le due. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme: GT Master Explorer Edition non arriverà in Italia

La risposta ricevuta dall’utente è stata che al momento lo smartphone non arriverà in Italia, anche se non è escluso che possa arrivare in futuro. In seguito, anche Realme Italia si è espressa, dichiarando che “Realme GT Master Explorer Edition non è previsto in arrivo sul mercato europeo”. La variante Master Explorer Edition ha una scheda tecnica leggermente superiore al modello “base”.

Il processore è uno Snapdragon 870 5G e la fotocamera principale è da 50MP con stabilizzazione ottica. Speriamo dunque di vederla al più presto anche da noi. Il nuovo membro della famiglia GT adotta uno stile unico, con una back cover disegnata dall’artista Naoto Fukusawa. Sul retro trova spazio una tripla fotocamera da 64 MP con grandangolo e macro, mentre frontalmente trova spazio una selfie camera Sony da 32 MP.

Il display è un ampia soluzione Samsung AMOLED con refresh rate a 120 Hz (da 6.43″ Full HD+) mentre il cuore pulsante del dispositivo è lo Snapdragon 778G di Qualcomm. Completa il quadro una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 65W.