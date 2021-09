Si prevede che OnePlus annuncerà lo smartphone OnePlus 9 RT nel prossimo mese in India e Cina. È probabile che sia l’ultimo device di punta del marchio quest’anno. OnePlus 10 potrebbe essere lo smartphone di prossima generazione dell’azienda e nuove informazioni rivelano che la serie 10 potrebbe non offrire un nuovo design.

Secondo il tipster Yogesh Brar, la serie di smartphone OnePlus 10 arriverà come una versione raffinata della serie OnePlus 9. Sebbene possa essere dotato di specifiche avanzate, il suo design potrebbe essere simile alla serie OnePlus 9 ma non ci sono notizie ufficiali sulle caratteristiche hardware.

OnePlus 10 avrà specifiche avanzate ma nessun cambio di design

OnePlus ha annunciato OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9R a marzo di quest’anno. C’è la possibilità che la gamma OnePlus 10 possa diventare ufficiale a marzo del prossimo anno. Nelle prossime settimane dovremo saperne di più e le voci potrebbero rivelare alcune informazioni sulle sue specifiche e su una probabile data di rilascio.

L’informatore ha inoltre affermato che la società sta lavorando anche su nuovi smartphone della serie Nord. Si prevede anche che l’azienda rilascerà nuovi accessori attraverso il suo prossimo evento di lancio, che si terrà probabilmente ad ottobre, ma al momento non ci sono informazioni sul tipo di accessori che dobbiamo aspettarci.

Rapporti recenti hanno rivelato che OnePlus 9 RT offrirà specifiche come un display AMOLED da 120 Hz, chipset Snapdragon 870, fino a 12 GB di RAM LPDDR4x, 256 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W. Per la fotografia, il device potrebbe includere una fotocamera frontale da 16 megapixel e una fotocamera principale da 50 megapixel (Sony IMX766) sul retro.