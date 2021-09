Secondo il sito Web ufficiale tedesco di Samsung, la società rilascerà la One UI 4.0 Beta per la serie Samsung Galaxy S21. La One UI 4.0 Beta si basa sulla versione di anteprima di Android 12. Sebbene Samsung non abbia annunciato il tempo di lancio specifico, la società ha affermato nel forum che One UI 4.0 Beta sarà disponibile su tutti i dispositivi Galaxy S21 ‘presto’.

Secondo le versioni precedenti di Samsung, la versione Beta del nuovo sistema inizierà con gli ultimi modelli. L’ultimo modello è la serie Samsung Galaxy S21. Dopo questa serie, ci aspettiamo che il Samsung Galaxy S20 e la serie Galaxy Note 20 ottengano l’aggiornamento. Tuttavia, per i nuovi smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z, al momento non ci sono nuove notizie per quanto riguarda il loro aggiornamento One UI 4.0.

Galaxy S21 sarà il primo device dell’azienda con Android 12

Samsung ha precedentemente annunciato in Corea del Sud che avvierà il test One UI 4.0 per la serie S21. Per il prossimo aggiornamento della versione principale di Android 12, l’app ufficiale di Samsung ha iniziato ad adattarsi ad Android 12. In precedenza, lo smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con Android 12 è stato testato su Geekbench.

La One UI 4.0 sarà l’ultima skin Android di Samsung in aggiunta ad Android 12. Il nome in codice di questo sistema è Palette. Tra poche settimane sarà ufficialmente disponibile il programma One UI 4.0 beta per sviluppatori e la serie Galaxy S21 sarà la prima a ottenere questo nuovo sistema.

Nel frattempo, Android 12 è ora disponibile per tutti gli smartphone Google della serie Pixel 3. Inoltre, un paio di OEM di terze parti hanno già questo sistema. Sorprendentemente, Samsung non è tra gli 11 OEM di terze parti che hanno Android 12 per ora.