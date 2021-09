Se possiedi una console Nintendo Switch o Switch Lite e hai un abbonamento ai servizi online di Nintendo, hai accesso gratuito a un emulatore ricco di classici giochi NES e Super Nintendo. Secondo diverse nuove perdite, Nintendo potrebbe prepararsi per espandere le sue offerte emulate con l’aggiunta di titoli Game Boy e Game Boy Color.

Come con Sony e Microsoft, Nintendo ha il proprio servizio di abbonamento che consente agli utenti di giocare online, fornendo anche altri vantaggi come l’accesso a più di 100 giochi NES e SNES classici. Nintendo potrebbe avere in programma di aggiungere anche alcuni titoli per Game Boy e Game Boy Color.

Nintendo potrebbe star lavorando anche ad altri emulatori

Nintendo Life ha affermato di aver confermato la fuga di notizie con i propri addetti ai lavori, riferendo che questi giochi aggiuntivi saranno disponibili ‘molto presto’. Da lì, Eurogamer ha pubblicato un’affermazione simile, confermando con le proprie fonti che Nintendo ha tali piani.

Tuttavia, il rapporto di Eurogamer ha fatto un ulteriore passo avanti, sostenendo che Nintendo potrebbe anche aggiungere giochi da ‘altre piattaforme retrò’ al suo emulatore su Switch in futuro. Il rapporto non specifica a quali piattaforme si riferissero gli addetti ai lavori e, come con qualsiasi perdita, è possibile che non lo vedremo arrivare.

Indipendentemente da ciò, i segnali che Nintendo avrebbe eventualmente aggiunto i titoli per Game Boy alla sua offerta di giochi classici sono in circolazione da un po’. Nel 2019, i miner di dati avevano rivelato che il portale di Switch per i giochi classici conteneva quattro diversi emulatori. Ciò indica che Nintendo era pronta ad aggiungere giochi per altre console ai suoi servizi online Switch, anche se la società non espresse alcun commento sulla speculazione.