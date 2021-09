Il mese scorso abbiamo finalmente dato un’occhiata ufficiale ai nuovi auricolari true wireless di Samsung, i Galaxy Buds 2. Nel frattempo, i Galaxy Buds Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware che porta alcune delle funzionalità di Galaxy Buds 2. Questa è una buona notizia per coloro che non vogliono ancora cambiare auricolari ma vorrebbero provare alcune delle cose dei nuovi dispositivi.

La versione del firmware R190XXUA0UH5 offre diverse nuove funzionalità al Galaxy Buds Pro che erano state precedentemente annunciate per il nuovo Galaxy Buds 2. Gli utenti potranno ora attivare il supporto del suono ambientale durante le chiamate se è necessario. Ci sono anche diverse personalizzazioni di Ambient Sound che puoi esplorare.

Galaxy Buds Pro: nuove opzioni di supporto audio in arrivo

Gli utenti di Galaxy Buds Pro ora saranno in grado di attivare la cancellazione attiva del rumore con un solo auricolare. Queste sono solo alcune delle funzionalità offerte dall’aggiornamento, anche se forse ce ne sono di più. Dovrebbero esserci anche le solite correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Per eseguire l’aggiornamento all’ultima versione del firmware, aggiorna l’app del plug-in Galaxy Buds Pro sulla versione connessa all’ultima versione che è 3.0.2102751.

I Galaxy Buds 2 sono gli auricolari Samsung con il prezzo più basso con ANC e sostituiranno i Galaxy Buds+ nella gamma audio. Sebbene sia anche più piccolo, più leggero e più elegante, l’ANC è stato presumibilmente migliorato in quanto può ‘ridurre il rumore di fondo esterno fino al 98%’. Ciò probabilmente non si tradurrà nell’aggiornamento per Galaxy Buds Pro, ma almeno alcune funzionalità vengono aggiunte al dispositivo precedente.