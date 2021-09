TrendMicro, una nota società di sicurezza informatica, ha reso note alcune informazioni riguardo alcune app disponibili sul Play Store.

Ecco le app che vanno subito cancellate

Si tratta di applicazioni che operano nel settore delle criptovalute. O meglio, fanno finta. Di fatto si spacciano per app che permettono investimenti comodi e proficui.

La promessa è quella di avere guadagni assicurati nel tempo tramite una serie di investimenti gestiti dall’app stessa. In realtà, non fanno nulla di tutto ciò.

Quello che in realtà fanno e mostrare tante pubblicità per indurre gli utenti a pagare falsi abbonamenti per servizi di mining inesistenti. Oppure lasciano effettuare un deposito all’utente come una vera applicazione di questo genere, facendo però poi sparire quei soldi.

Anche se le applicazioni sono state segnalate e prontamente rimosse dal Google Play Store, nulla vieta che potreste averle già installate. Ecco dunque l’elenco delle app da cancellare subito:

BitFunds – Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner – Cloud Mining

Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud

Purtroppo ci sono tante altre applicazioni false che sono ancora in circolo e ne nasceranno altre. Vi consigliamo quindi di informarvi su cosa cercate tramite le recensioni, così da evitare eventuali truffe.