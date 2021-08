Nell’ultimo anno il mondo delle criptovalute ha visto una crescita a dir poco impressionante, a guidare la carovana ci ha ovviamente pensato il Bitcoin, che con i suoi record sta scrivendo la storia delle monete decentralizzate aumentandone la popolarità in tutto il pianeta.

Ovviamente però nel mondo delle cripto non esiste solo il Bitcoin, esso è infatti composto da numerosissimi token, ognuno dei quali basa il proprio funzionamento su una specifica blockchain con determinate caratteristiche, un esempio è l’Ethereum che sfrutta i famosi smart contract, oppure il Dogecoin, pensato per delle transazioni veloci e dal costo ridotto.

Se dunque volete investire in questo cripto-mondo, la scelta dei token con cui iniziare può essere ardua vista l’enorme molteplicità di monete presenti, scegliere bene all’inizio può essere però molto importante in quanto trampolino di lancio per il successo.

Le migliori monete decentralizzate con cui iniziare