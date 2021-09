I prezzi medi nazionali della benzina e del diesel nel 2020 sono stati i più bassi dal 2016: 2,17 dollari per 3,78541 litri per la benzina e 2,55/l per il diesel, secondo l’aggiornamento della benzina e del carburante diesel della U.S. Energy Information Administration (EIA).

L’EIA prevede che la ripresa economica e una maggiore domanda dovuta alla necessita’ di aumentare i flussi di trasporto porteranno a prezzi più elevati per benzina e diesel nel 2021 e nel 2022.

La domanda di carburanti per il trasporto è diminuita nel 2020 principalmente a causa delle risposte alla pandemia di COVID-19. Poiché i vaccini per COVID-19 saranno più ampiamente distribuiti nel 2021, l’EIA prevede che gli effetti della pandemia sul consumo di combustibili liquidi saranno moderati. Questo problema si estendera’ ovviamente anche all’Europa e altri continenti occidentali. L’Italia, sara’ la prima che ne risentera’, considerando il prezzo gia’ alto a cui siamo abituati.

Aumento della domanda in arrivo

Si prevede quindi un aumento della domanda di benzina e diesel nel 2021 e nel 2022. L’EIA prevede che il consumo medio annuo di benzina per motori, che è diminuito di circa il 13% nel 2020, rimarrà inferiore ai livelli del 2019 fino al 2022. Inoltre si e’ supposto che i km percorsi dai veicoli leggeri aumenteranno poiché sia ​​l’attività economica che l’occupazione tenderanno a crescere tra il 2021 e 2022.

Per la domanda di olio combustibile distillato (molto del quale viene consumato come gasolio), l’EIA prevede che il consumo nel 2022 sarà quasi uguale ai livelli del 2019. Il consumo annuo di olio combustibile distillato è diminuito di circa l’8% nel 2020.

Infine, e’ stato calcolato che i prezzi del petrolio greggio rimarranno inferiori ai livelli del 2019 fino al 2022, contribuendo a ridurre i prezzi del carburante per il trasporto al dettaglio rispetto alla media del 2019. Poiché un barile contiene 42 galloni (158,98 litri), ogni variazione di dollaro per barile nel prezzo del greggio comporta una variazione di 2,4 centesimi per gallone/l nel prezzo dei combustibili petroliferi (a parità di condizioni).