Oclean, nota azienda del settore Smart Oral & Dental Care, ha da poco presentato in veste ufficiale un idropulsore dal design elegante e allo stesso tempo compatto, ovvero il nuovo Oclean W10. Quest’ultimo si caratterizza rispetto agli altri per maggiore flessibilità, portabilità e stabilità.

Oclean ufficializza Oclean W10, il nuovo idropulsore elegante e compatto

Come già accennato, Oclean ha da poco presentato il suo nuovo prodotto. Nello specifico, il nuovo Oclean W10 si distingue per la sua facilità e comodità d’uso in tutti i contesti e situazioni, sia in casa, in viaggio o in ufficio. Le dimensioni complessive sono infatti piuttosto compatte, nonostante sia presente un serbatoio d’acqua da 200 ml, e non manca la ricarica rapida e una batteria che garantisce un’autonomia di circa 30 giorni.

Oltre a questo, il nuovo idropulsore di Ocean si distingue per le ottime performance. Grazie al suo getto d’acqua da 0.66 mm permette infatti una pulizia efficiente e precisa dei denti anche dai residui di cibo, garantendo così una cura ottimale per il cavo orale, per i denti e per le gengive.

L’azienda ha poi presentato anche Oclean Flow, ovvero un nuovo spazzolino elettrico di fascia entry-level ma con un’autonomia mostruosa di addirittura 180 giorni. Quest’ultimo presenta 5 modalità d’uso differenti e un motore maglev da 38000 giri/min che garantisce delle prestazioni davvero notevoli.

Prezzi e disponibilità

I nuovi prodotti dell’azienda Oclean sono disponibili all’acquisto direttamente sullo store ufficiale dell’azienda secondo i seguenti prezzi: