Ormai ci siamo, mancano solo due giorni all’arrivo de La Casa di Carta 5, è tutto pronto. La nuova clip pubblicata sull’account Twitter ufficiale de La Casa De Papel non lascia dubbi. Il finale di stagione ci regalerà forti emozioni, tanta adrenalina e, sicuramente, anche un po’ di tristezza. Inoltre, rivela il titolo di ogni episodio della prima parte della nuova stagione. Chi morirà durante gli ultimi episodi? Cosa succederà al Professore incatenato da Sierra? Come sopravvivrà la banda all’Esercito di Spagna? Ecco alcuni dettagli ad oggi conosciuti de La Casa di Carta 5.

La Casa di Carta 5: una nuova clip rivela le forte emozioni del finale di stagione

“El final del camino” è il titolo del primo episodio de La Casa di Carta 5. La tanto attesa ultima stagione è in arrivo il 3 settembre sul catalogo Netflix e promette tanta adrenalina e incredibili flashback.

Ovviamente è tutto pronto per il gran finale a cui assisteremo il 3 dicembre 2021, quando Netflix pubblicherà anche gli ultimi cinque episodi della quinta stagione de La Casa di Carta. Di cosa parlerà quest’ultimo capitolo di uno dei titoli più amati al mondo?

“La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.

Comunque, prima di sedersi davanti allo schermo e “spararsi” tutta la prima parte, vi consigliamo di dare un’occhiata al video qui sotto. Si tratta di un riassunto ufficiale della quarta stagione de La Casa di Carta.

Non ci resta che attendere l’arrivo dei primi cinque episodi de La Casa di Carta 5 e guardarli tutti d’un fiato. Sicuramente le emozioni che vivremo confermeranno che ne è valsa la pena attendere tutto questo tempo.