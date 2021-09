iPhone 13: supporto 4G e 5G satellitari per una ricezione senza campo

Secondo alcune serie indiscrezioni, i nuovi iPhone 13 potrebbero avere il supporto alla connessione satellitare per 4G e 5G. Così garantirebbero piena ricezione anche senza campo. Una notizia davvero incredibile che aprirebbe una possibilità eccezionale a tutti coloro che decideranno di acquistare il nuovo nato in casa Apple. L'arrivo è previsto per questo mese. Nell'attesa scopriamo tutti i dettagli di questa novità non ancora confermata.