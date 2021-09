OnePlus ha recentemente lanciato OnePlus Buds Pro con una serie di funzionalità premium tra cui la cancellazione attiva del rumore per 150 euro. Se quel prezzo è un po’ troppo per il tuo budget, potresti essere felice di sapere che la società potrebbe lavorare su una versione più economica degli auricolari true wireless.

Secondo quanto riferito, la presunta edizione ‘Lite’ di Buds Pro manterrà alcune delle caratteristiche chiave degli auricolari premium di OnePlus come ANC, riducendo al contempo il prezzo. Questa informazione proviene dal leaker Max Jambor che ha condiviso la voce su Twitter.

OnePlus Buds Pro sono state rilasciate di recente

Al di là di questo dettaglio, non si sa molto sui rumorosi auricolari. Considerando che si tratta di una versione più economica di Buds Pro, è possibile che OnePlus elimini alcune delle funzionalità premium come il supporto per la ricarica wireless per la custodia e la durata della batteria. Un altro compromesso potrebbe essere nel design: mentre Buds Pro ha un aspetto premium, lo stesso non si può dire dell’edizione più economica.

Va notato che Buds Pro è il primo paio di auricolari di OnePlus ad offrire ANC. Trasformare questa capacità in una versione ridotta degli auricolari sarà una mossa gradita, rendendolo un concorrente potenzialmente degno di alcuni dei migliori auricolari wireless economici.

Detto questo, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che OnePlus rilasci sul mercato la versione più economica di Buds Pro. Le Buds Pro sono arrivate solo di recente per i consumatori, quindi OnePlus non vorrebbe assolutamente rovinare questo slancio. Probabilmente la società vuole attendere un pò prima di rilasciare la nuova versione degli auricolari.