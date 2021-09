Molti utenti iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore. E iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito iliad.it.

iliad, che ha rivoluzionato il settore telco in Italia con offerte trasparenti e una rete di alta qualità, propone anche nel caso del cambio offerta, tariffe garantite per sempre che non subiranno aumenti nel tempo.

Coloro che hanno attivato un’offerta iliad, oltre 7,8 milioni di utenti in Italia, possono infatti richiedere, da oggi, di sostituire la tariffa sottoscritta in prima battuta, con la Giga 120 con 5G incluso mantenendo il proprio numero e direttamente dalla propria Area Personale. La nuova offerta sarà automaticamente sottoscritta e risulterà attiva dal momento del rinnovo mensile successivo alla richiesta.

Il cambio offerta è totalmente gratuito per tutti gli utenti. Coloro che hanno già sottoscritto un’offerta iliad a 9,99 euro al mese senza 5G, potranno così ottenere il 5G e più GB per navigare, senza alcun costo aggiuntivo.