Amazon: a Settembre approfittane, la piattaforma regala dei buoni da cogliere al volo!

Notizie come queste dovrebbero esserci più spesso, ecco perché vi consigliamo di cogliere sempre l’attimo. In questo caso “la palla da prendere al balzo” sono i buoni sconto proposti dalla famosa Amazon e disponibili esclusivamente per il mese di Settembre. Ecco come ottenerli e come funzionano.

Lo sconto proposto da Amazon ed applicabile su qualsiasi prodotto vale 6 euro, a patto che vi sia una ricarica del credito pari ad almeno 60 euro. In poche parole, utilizzando un esempio concreto: vogliamo approfittare dello sconto del 35% sulle mascherine chirurgiche, che da 14,60 euro calano in queste ore a 9,52 euro per una confezione da 50 unità. Prima di procedere all’acquisto non si deve far altro che ricaricare 60 euro ed in cambio si avranno 6€ da spendere su qualsiasi prodotto. In questo modo le mascherine costeranno 3,52 euro (0,07 euro a mascherina).

Amazon: i semplici passaggi per ottenere il buono da 6 euro

Ricapitolando velocemente:

Effettua una ricarica da almeno 60€, ma attenzione a questo dettaglio importante: “Per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” prima di procedere con la ricarica“ “Il valore del buono sconto sarà detratto automaticamente dal saldo del prossimo ordine utile e sarà visibile nel riepilogo ordine“.

È bene ricordare che: “è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine da tale account nei 12 mesi precedenti“. Inoltre non è possibile sommare più ricariche, ma occorre effettuare una ricarica sola del valore di almeno 60€. Tra i prodotti esclusi dall’offerta di Amazon vi sono libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.