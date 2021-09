PlayStation 5: che fine hanno fatto le console in vendita? Ecco dove trovarle ad oggi

Ricordate quando, nell’ormai lontano 19 novembre 2020, arrivò in Italia il primo pezzo in assoluto della PlayStation 5, accompagnato da giochi come Assassin’s Creed Valhalla, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls e altri titoli di rilievo? Ecco, a distanza di mesi la storia si ripete. Sebbene molti siano riusciti a portarsi a casa la console di ultima generazione, non tutti hanno avuto la fortuna di tenerla in mano.

PlayStation 5: dopo il grande lancio, trovare la console è difficilissimo

Dopo il periodo di agosto, in questi ultimi giorni la PlayStation 5 è tornata disponibile nei vari store online. GameStop ha riaperto i restock, dopo il periodo di chiusura del magazzino centrale. A seguire, anche MediaWorld ha fatto la stessa cosa, letteralmente presi d’assalto.

Tantissimi di voi però ci hanno chiesto quando PS5 tornerà disponibile negli store. Ci duole dirvi che ancora non si hanno risposte certe al 100% e la ragione è che le scorte cambiano da gruppo a gruppo ed è anche diversa per ogni punto vendita. Ad ogni modo, se avete intenzione di acquistare un bundle riuscirete a trovarla con relativa facilità.