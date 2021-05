I fan di casa Sony stanno ancora facendo i salti mortali per mettere le mani su una delle poche copie disponibili della nuova PlayStation 5. Come già annunciato però le scorte saranno piuttosto limitate ancora per tutto l’anno e con buona probabilità, i problemi continueranno anche nel 2022. Questo però non è impedito alla compagnia di battere il record di vendite stabilito dalla precedente consolle, la PlayStation 4.

Stando alle stime raccolte e riportate durante un evento dedicato agli investitori lo stesso Hiroki Totoki, CFO di Sony ha dichiarato: “Puntiamo un volume di vendite maggiori rispetto alla PS4. Ma possiamo aumentare drasticamente l’offerta? No, non è probabile. La carenza di semiconduttori un fattore, ma ci sono altri fattori che avranno un impatto sul volume di produzione. Quindi, al momento, vorremmo puntare a superare le vendite del secondo anno di PS4, raggiungendo 14,8 milioni”.

PlayStation 5: Sony ha lanciato due nuovi Dualsense

Detto ciò però ci sono anche delle buone notizie per i fortunati che già posseggono una PS5 e più in generale per tutti gli appassionati. Sony e infatti lanciato due nuovi dual sense; i pad della PlayStation 5 che probabilmente rappresentano innovazione più grande della nuova console.

I nuovi Dualsense per PlayStation 5 saranno disponibili a partire dal mese prossimo; i loro colori saranno Midnight black e Cosmic Red. Insomma dopo il dualsens bianco Sony ha deciso di rendere disponibile anche una versione nera e una rossa. Ricordiamo che il dualsense Sony è dotato di trigger adattivi e di un sistema di feedback aptico che garantisce un’esperienza di gioco molto più immersiva di quanto visto fino ad oggi.