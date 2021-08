L’anno scorso Xiaomi e alcuni altri produttori si sono uniti a Google nel programma di test per Android 11. Anche quest’anno abbiamo ci sara’ qualcosa di simile.

Google ha rilasciato la versione beta di Android 12 per i dispositivi Pixel. E vedremo le build stabili di Android 12 in uscita nel terzo trimestre del 2021. Tuttavia, anche Xiaomi ha aderito al programma beta per fornire l’accesso anticipato ai propri utenti.

Xiaomi lancia un’ampia varietà di dispositivi in ​​ogni categoria quasi ogni mese. A volte è un dispositivo della gamma Redmi, a volte della gamma Mi. Quando un’azienda lancia diversi smartphone ogni anno, diventa difficile fornire un aggiornamento software adeguato per tutti loro.

Ma questo non è il caso di Xiaomi. La societa’ rilascia aggiornamenti regolari ai suoi smartphone e anche quest’anno dovremmo aspettarci qualcosa di simile in termini di aggiornamenti per Android 12. La societa’ lancerà l’aggiornamento beta MIUI basato su Android 12 per tutti i suoi smartphone della serie TOP di gamma.

I primi smartphone annunciati sono Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i e Mi 11X Pro, gli utenti ora possono ora testare l’ultima build beta di Android 12 tramite il programma Developer Preview.

L’aggiornamento stabile di Android 12 per i telefoni Xiaomi verrà lanciato dopo il rilascio della versione stabile di Android 12 da parte di Google nel terzo trimestre del 2021. Xiaomi impiegherà un paio di mesi per lanciare l’aggiornamento stabile di Android 12 basato su MIUI. Possiamo aspettarci che sia da qualche parte intorno al primo trimestre del 2022.

Xiaomi ha infatti una lunga lista di smartphone. Abbiamo la serie MI, la serie Redmi e anche la serie Redmi Note. L’azienda di solito rilascia due importanti aggiornamenti Android per la serie di smartphone Mi.

Sulla base di questo, abbiamo compilato un elenco di dispositivi Xiaomi che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 12 quando verrà lanciato ufficialmente. Alcuni di questi dispositivi potrebbero ricevere l’aggiornamento molto più tardi di altri, ma alla fine dovrebbero passare tutti al nuovo sistema operativo.

Lista disposivi

Ecco quindi i telefoni Xiaomi della serie Mi e Redmi che potrebbero avere Android 12:

Mi 11x Pro

Mi 11x

Redmi K40 Gaming Edition

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Nota 10

Redmi K30

Redmi K30 5G Racing Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi Nota 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 Pro Max;

Ogni anno Xiaomi lancia diversi dispositivi e il 2021 non farà eccezione. Quindi possiamo aspettarci dalle nuove entrate che vengano forniti con Android 11 pronto all’uso, il che li rende idonei per il prossimo aggiornamento di Android 12.