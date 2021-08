Siamo ormai vicini all’uscita dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5! Si tratta di una delle serie TV più attese e amate di sempre. Questi sono momenti concitati e le novità non mancano di certo. Infatti, a pochi giorni dal suo arrivo, Netflix ha pubblicato un nuovo video che rivela altri indizi incredibili. Cosa c’è dietro la simbologia di questo titolo dove nulla è lasciato al caso? Scopriamolo insieme attraverso le dichiarazioni di chi ha partecipato alla sua realizzazione.

Manca davvero poco all’uscita dei primi 5 episodi de La Casa di Carta 5. Programmata per il 3 settembre, sarà la prima parte del finale di stagione di uno dei titoli Netflix che ricordaremo per sempre.

Falta una semana para #LCDP5, Vol. 1. ¿Estáis preparados?

There's one week to go until Part 5, Vol.1. Are you ready? pic.twitter.com/iVcR0A4R4E

