Per OnePlus Nord 2 5G è arrivato il momento di dimostrare cosa è in grado di garantire la sua fotocamera e se l’interesse che è riuscito a suscitare tra appassionati e addetti ai lavori troverà una sorta di conferma da parte dello staff di DxOMark.

Il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus può contare su un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 1200-AI, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W. Scopriamo insieme i risultati dei test.

OnePlus Nord 2 è il Re della fascia media

Per quanto riguarda la tripla fotocamera posteriore di OnePlus Nord 2 5G, il sensore primario è un Sony IMX766 da 50 megapixel (con pixel da 1 µm, apertura f/1.88 e OIS), affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore monocromatico da 2 megapixel. Lo smartphone è capace di registrare video a qualità 2160p (a 30 fps) e 1080p (a 30 e 60 fps).

Nei test di DxOMark, lo smartphone di OnePlus è riuscito a fare registrare 125 punti nelle foto, 105 punti nei video e 43 punti nello zoom, per un risultato complessivo di 116 punti, grazie al quale il device va a raggiungere in classifica Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S21 5G (Exynos), Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos), Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) e Samsung Galaxy S10 5G (Exynos), alle spalle di Motorola Edge+.

E ancora, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon), Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) e TCL 20 Pro 5G (con 117 punti) e davanti a ASUS ZenFone 7 Pro, OnePlus 9, OPPO Find X3 Neo, OPPO Reno 10x Zoom e Samsung Galaxy S20 FE (con 115 punti). Tra gli aspetti positivi vengono segnalati l’ampia gamma dinamica in interni e in esterni, i colori piacevoli, la stabilità dell’autofocus e l’esposizione dell’oggetto in gran parte dei video. Tra gli aspetti negativi i tester segnalano la perdita di dettagli in molte condizioni, il rumore nei video registrati in interni e in condizioni di luce bassa e una gamma di artefatti spesso visibili.