Alieni: è il momento della verità, le creature extraterrestri sono vicinissime a noi

Questo dubbio amletico ha perplesso il mondo per anni, ma finalmente è giunta la verità sull’esistenza degli alieni. Insomma, esistono o no? Come spiegano gli scienziati dell’Università di Cambridge, dopo aver individuato una nuova classe di pianeti , definita Hycean, “ Gli alieni esistono ed entro due anni ne avremo la conferma “. È la clamorosa dichiarazione di alcuni scienziati dell’Università di Cambridge, dopo aver identificato una nuova classe di pianeti potenzialmente abitabili. Il loro nome è Hycean, sono caldi, con atmosfere ricche di idrogeno e caratterizzati da enormi oceani.

Secondo l’ex Presidente Usa gli Ufo sono un fenomeno che “va preso sul serio”. Obama prima ha fatto un po’ di ironia: “La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: ‘Va bene, c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi?’ La risposta è stata ‘no’». Poi, però, ha precisato: «Ciò che è vero, e su questo sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie, non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile». Quindi, ha aggiunto, «penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e capire di cosa si tratta».